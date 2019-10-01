اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وتركيا

عمان- وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ووزيرة الاقتصاد التركي روهسار بيكجان، اليوم الثلاثاء، في أنقرة اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي.

وقال الدكتور الحموري في تصريح صحفي إن الاتفاقية جاءت تجسيداً للرؤى الملكية السامية بأهمية تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي لا سيما مع الدول الصديقة في المنطقة التي يجمعها مع المملكة الأردنية الهاشمية علاقات تاريخية وطيدة وممتدة قائمة على خدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين واستكمالاً للجهود المبذولة من قبل حكومتي المملكة والجمهورية التركية نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بغرض زيادة التعاون التجاري والاستثماري.

وترأس الحموري الوفد الأردني المشارك في حفل التوقيع والذي ضم أمين عام وزارة الصناعة والتجار والتموين يوسف الشمالي، والسفير الأردني في أنقرة إسماعيل الرفاعي.

وأكد الحموري حرص الحكومة الأردنية على ديمومة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تمثل اتفاقية التعاون انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية في إطار رؤى قيادتي البلدين نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن وتركيا.

وتهدف الاتفاقية بحسب الحموري إلى توسيع وتنويع أطر التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أساس ثابت يمكن التنبؤ به وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، فالاتفاقية قائمة على البناء على الإنجازات السابقة والدفع بها نحو المزيد من التعاون لا سيما في مجال نقل المعرفة والتكنولوجيا، تبادل الخبرات، وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية وممثلي مجتمع الأعمال.

وبين أنه وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة الوزراء المعنيين في كلا البلدين، والتي ستعنى بتقييم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الثنائية، تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام للتعاون المشترك، إلى جانب العمل على تحديد وإزالة العقبات أمام التعاون التجاري والاقتصادي.

ووجه الوزير الحموري دعوة إلى نظيره التركي لزيارة الأردن لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للبدء بالإعداد لإيجاد آليات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.-(بترا)