اتفاقية للنهوض بالابحاث العلمية في الجامعات العربية

عمان- الغد- وقع اتحاد الجامعات العربية اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط “سيسامي” اليوم الاربعاء للنهوض بالأبحاث العلمية في الجامعات العربية .

ووقع الاتفاقية امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة وعن المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط “سيسامي” مديره العام الدكتور خالد طوقان .

‏‫وحضر توقيع الاتفاقية الامينين العامين المساعدين لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبد الرحيم الحنيطي والعالم المصري الدكتور محمد النشائي ومدير الاعلام والعلاقات العامه وهيب كراجه .

وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية وفعاليات علمية بهدف رفد الكوادرالجامعية العربية بالمعرفة العلمية من خلال اطلاعهم على العمليات العلمية والمكونات الرئيسيّة والفرعية للمركز .

وأكد الدكتور سلامة أهمية دور المركز في دعم البحث العلمي والابتكار والابداع مما ينعكس ايجابا على خدمة البشرية مشيرا الى دور المركز جعل الأردن وجهة للباحثين والعلماء من مختلف دول العالم.

واشاد بالتطور الذي يشهده الاردن في عدة مجالات علمية وأكاديمية، وقدرته على استقطاب مراكز علمية وبحثية دولية نوعيه.

بدروه اكد مدير المركز الدكتور خالد طوقان ان المركز يسعى الى النهوض بالأبحاث العلمية في مجالات الطب والصيدلة والفيزياء والكيمياء والاحياء.

وأشار طوقان الى أهمية اختيار الأردن لاستضافة المركز من بين خمس دول تقدمت لاستضافته مشيرا الى ان المركز يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وبين انه سيتم افتتاح بيت الضيافة تابع للمركز بدعم من الحكومه الإيطالية والذي يتسع الى ٤٧ غرفه فندقية لاستضافة الباحثين والعلماء العاملين في المركز بالاضافه الى القاعات ومباني الخدمات المسانده.