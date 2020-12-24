اتفاقية لنشر ثقافة الجودة في الأوساط الاكاديمية

عمان – الغد – وقع اتحاد الجامعات العربية اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم “أروقا” التابعة لمجموعة طلال ابو غزالة تهدف الى زيادة نشر ثقافة الجودة في الأوساط الاكاديمية.

ووقع الاتفاقية امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وعن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم رئيسها الدكتور طلال أبوغزاله بحضور الامينين العامين المُساعدين للاتحاد الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبدالرحيم الحنيطي.

ونصت الاتفاقية على التعاون في مجال الجودة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتعزيز جودة التعليم في المؤسسات الجامعية العربية لتكون بالمستوى العالمي من خلال برامج نشر ثقافة الجودة وعقد الدورات التدريبية ودعم مراكز ضمان الجودة فيها، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجودة الأكاديمية للجامعات العربية.

وقال الدكتور سلامة إن الاتحاد يسعى الى تحقيق مستوى متقدم مِن تطبيق معايير الجودة في التعليم الجامعي العربي كمحور أساسي لمواجهة التحديات الدولية الراهنة في التعليم الجامعي.

واشاد سلامة بجهود المنظمة العربية للمساهمة بالنهوض في مستوى جودة التعليم بشكل عام مع التركيز على العالم العربي بشكل خاص من خلال (AROQA).

واشار الى الدور الرائد للمجلس العربي لضمان الجودة التابع للاتحاد في مجال قيادة منظومة الجودة في الجامعات العربية واصداره لعدد مِن الادله الاسترشادية لنفس الغاية مؤكداً ان الاتحاد بذل جهوداً متميزة في مجال ضمان جودة البرامج الاكاديمية للتعلم عن بُعد واصدر دليلاً خاصاً بمعايير التعلم عن بُعد.

وأشار رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم الدكتور طلال أبوغزاله إلى أن المنظمة حدثّت معايير الاعتماد للمؤسسات التعليمية بما يتماشى مع المعايير العالمية والثورة المعرفية الرقمية والبحث العلمي وبناء قدرات للطلبة في الجامعات وإعدادهم ليكونوا معلمين يمتلكون مهارات التعلم الرقمي.

وأعلن أبوغزاله عن أن المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ASREN الذي يترأسها تحت مظلة الرئاسة الفخرية لجامعة الدول العربية، قد دشنت مشروعًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي لخط انترنت خاص لأغراض البحث العلمي، حيث يُمكّن خط الانترنت الباحثين والأكاديميين والطلاب من الوصول إلى الشبكة التعليمية والبحثية العالمية، والربط مع المؤسسات التعليمية والبحثية بمراكز الأبحاث في العالم.