اتفاقية لنقل التكنولوجيا الصينية لمؤسسات التعليم العالي العربية

الغد– وقع اتحاد الجامعات العربية مع مركز نقل التكنولوجيا الصينية اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون وتدريب لنقل التكنولوجيا الصينية لمؤسسات التعليم العالي العربية للمساهمة في رفع المستوى التقني والفني للجامعات العربية .

ووقع الاتفاقية أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة وعن المركز الصيني مديره العام شينغ جي بحضور الأمينين العامين المساعدين الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والدكتور خميسي حميدي .

وقال الدكتور سلامه انه بموجب الاتفافية سيتم عقد مؤتمرا دوليا سنويا لرؤساء الجامعات العربية والصينية بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية والمركز نقل التكنولوجيا الصينية لصياغة رؤيا مشتركة لتطوير مستوى التعليم الجامعي وتعزيز فرص التبادل الثقافي والعلمي بين جامعات الطرفين على مستوى الطلبه والأساتذة والقيادات الجامعية .

واشار الى النشاط الملحوظ للصين في المنطقه العربية خصوصاً في مجالات البحث العلمي والتقني والسعي لبناء منصات للتعاون العربي الصيني في الدول العربية في عدة مجالات مما يسهم في تبادل الخبرات وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا التي تهم المجتمع العربي والصيني.

واكد مدير عام المركز الصيني شينغ الذي يزور الاردن حاليا على رأس وفد يمثل عددا من المؤسسات والشركات الصينية العملاقه لقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصحة والطاقه ان اتحاد الجامعات العربية اعتمد المركز لتنسيق التعاون في مجال البحث العلمي وتدريب الاساتذة والاداريين والطلبة في الجامعات العربية على فنون التكنولوجيا الصينية.

واعرب عن شكره لجهود اتحاد الجامعات العربية لتعزيز العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي العربية والصينية.

وقدم شينغ الدعوه للإمانة العامه للاتحاد لحضور فعاليات المعرض الدولي للدول العربية والصين في شهر أيلول المقبل .

ودعا الدكتور الحنيطي الى إقامة فعاليات علمية وبحثية بين الجامعات العربية والصينية من خلال مؤتمر رؤساء الجامعات العربية والصينية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية .

وأشار الدكتور خميسي الى سعي الاتحاد الى زيادة حجم التعاون الدولي والعمل لتوفير فرص تدريب وتبادل ثقافي وعلمي يمكن الجامعات العربية من الاستفاده مِن الخبرة الصينية في التقنيات التعليمية .