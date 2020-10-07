اتفاقية منحة من بنك الإستثمار الأوروبي لتنمية المدن والقرى بـ1.4 مليون يورو

عمان- وقع بنك الإستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى إتفاقية تعاون بقيمة 4ر1مليون يورو، كمنحة لغايات تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع كفاءة استخدام الطاقة في البلديات الأردنية والمنفذ من قبل بنك التنمية.

وقال بنك التنمية، اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المنحة تأتي على شكل خدمات استشارية مُكملة للقرض المقدم من قبل بنك الاستثمار الأوروبي البالغ 45 مليون يورو الى بنك تنمية المدن والقرى والذي تم توقيعه في شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وتشمل منحة الدعم الفني مجموعة من الخدمات الاستشارية والمتمثلة في إجراء الدراسات الفنية اللازمة، وتحديد المشروعات التي ستستفيد من تمويل ودعم مشروع كفاءة استخدام الطاقة وكذلك دعم عملية إدارة المشروع.

وأضاف البنك انه من المقرر أن تشمل قائمة المشروعات المستفيدة من البرنامج تلك التي تسهم بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مباني البلديات مثل استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة موفرة للطاقة، وتركيب الألواح الشمسية على مباني الخدمات البلدية ومزارع الطاقة الشمسية واستثمارات الإضاءة العامة في القطاع البلدي.

وأشار البنك الى أن المنحة تأتي في إطار مبادرة دعم المنعة الاقتصادية للبنك والتي تهدف الي دعم وتجهيز وإعداد المشروعات التي تسهم في دعم قدرة دول الجوار الجنوبي في الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات الرئيسية.

وأكد أن برنامج كفاءة استخدام الطاقة في البلديات يتماشى مع أولويات واتفاقيات الشراكة السارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن، لاسيما أهداف “الاستخدام والإدارة المستدامين للموارد الطبيعية”، موضحا ان البرنامج سيسهم بتحقيق الأهداف المرتبطة بتطوير كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة من أجل خفض استخدام الطاقة بنسبة 20 بالمئة وتحسين مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 15 بالمئة.

وبين مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اسامة العزام إن المنحة ستعمل على توفير الخدمات الإستشارية التي ستسهم بتنفيذ المشروع وفق افضل الممارسات وبما يصب بمصلحة البلديات الأردنية لغايات تخفيض فاتورة الطاقة الكهربائية و تخفيف الأعباء المالية على البلديات.

من جانبه، قال نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو إن “بنك الاستثمار الأوروبي والذي يمثل بنك الاتحاد الأوروبي، يرتبط بشراكة طويلة مع الأردن، ويسعدنا في إطار هذه الشراكة استكمال التمويل اللازم لبرنامج كفاءة استخدام الطاقة في البلديات الأردنية من خلال توفير خدمات استشارية لدعم عملية التنفيذ الناجح للبرنامج”.

من جانبها، رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو بالتعاون المستمر بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقري، مؤكدة أن خدمات الدعم الفني التي سوف يتم توفيرها في اطار الإتفاقية تتماشي بشكل كامل مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن وتعزز تنفيذها.

بترا