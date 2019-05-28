اتفاقيتان لتشغيل 450 أردنياً متعطلاً عن العمل

عمان- الغد- وقعت في وزارة العمل اليوم إتفاقيتان لتنفيذ فروع إنتاجيه جديده في كل من محافظة معان/منطقة معان التنموية، ومحافظة المفرق /البادية الشمالية/ بلدية السرحان .

وقال وزير العمل نضال البطاينة ان الاتفاقيتان, تأتيا في إطار سعي الوزارة لخلق واستحداث فرص عمل جديدة للأهالي وأبناء المجتمع المحلي في هاتين المحافظتين, وبما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة حجم الاستثمارات في المحافظات والمناطق النائية، والحد من معدلات الفقر والبطالة، وزيادة أعداد الفروع الإنتاجية في قطاعات الأنسجة والمحيكات وغيرها، وفتح جسور التعاون مع كافة المستثمرين والمصانع المركزية بما فيها تلك المقامة خارج المناطق الصناعية المؤهلة.

واشار البطاينة الى ان أفضل الحلول لمشكلة البطالة في المناطق والأطراف التي تعلو فيها نسبة الفقر والبطالة يتجسد من خلال افتتاح مصانع واستثمارات جديدة في هذه المناطق وافتتاح فروع للاستثمارات هناك، مشيرا الى ان الوزارة تحاول معالجة الاختلالات الحاصلة في توزيع مكتسبات التنمية على مدن ومحافظات وألوية المملكة، لِتركّز الإستثمارات في مناطق العاصمة والمدن الرئيسة في المملكة.

وتنص الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع الشركة الاسترالية للدباغة وكل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وشركة تطوير معان, على التزام وزارة العمل ومن خلال الصندوق بتقديم دعم كلفة استئجار ثلاث هناجر بمساحه (2400 ) متر مربع على اراضي تابعة للروضة الصناعية ضمن منطقة معان التنموية لمدة ثلاث سنوات، وتـقـديم التمويل اللازم لدعم كلفة تدريب وتشغيل (300) عامل/ عاملة بنسبة (50%) من الحد الأدنى للاجور لمدة (12) شهر من تاريخ مباشرة العامل بالعمل , ومبلغ (25) خمسة وعشرين ديناراً بدل مواصلات و (25) خمسة وعشرين ديناراً بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي .

وتلتزم الشركة بتحمل كافة تكاليف الخدمات المترتبة على تشغيل المصنع وتشغيل العاملين/ العاملات في المصنع لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة التدريب والتشغيل المحدده بسنة واحدة والمدعومة والمقررة بالمزايا المقدمة، وعددهم (300) عامل/عاملة بحيث يصل المصنع إلى الطاقة الاستيعابية القصوى خلال (24) شهر من تشغيل المصنع، وأن يكون العامل/العاملة منقطع/ةعن الانتساب لدى الضمان الاجتماعي .

فيما تنص الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع شركة الازياء العملية لصناعة الالبسة وكل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وبلدية السرحان, على التزام الشركة بتدريب وتشغيل (150) عامل/عامله, بحيث يصل المصنع إلى الطاقة الاستيعابية القصوى خلال (12) شهر من تشغيل المصنع، وأن يكون العامل/العاملة منقطع/ةعن الانتساب لدى الضمان الاجتماعي .وتلتزم الشركة بتشغيلهم لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة التدريب والتشغيل المحدده بسنة واحدة والمدعومة والمقررة بالمزايا المقدمة.

فيما يلتزم الصندوق بتقديم التمويل اللازم لدعم بناء هنجر بمبلغ (100) الف دينار، وتــقـديـم التـمـويل اللازم لدعم كلفة تدريب وتشغيل (150) عامل/ عاملة بنسبة (50%) من الحد الأدنى للاجور لمدة (12) شهر من تاريخ مباشرة العامل بالعمل , ومبلغ (25) خمسة وعشرين ديناراً بدل مواصلات و (25) خمسة وعشرين ديناراً بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي

وتلتزم البلدية بتقديم المبنى للشركة بدون اجر لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل باستقبال العاملين في المصنع، وتحدد قيمة بدل الإيجار بعد ذلك بالاتفاق بين الطرفين والزام الشركة بتنظيم عقد ايجار فيما بينها وبين البلدية, شريطة تقديمه كافة الخدمات اللازمة لموقع المصنع من خدمات وتراخيص والاحتفاظ بصفة تشغيل المبنى للغاية التي أنشئ من اجلها والالتزام بعقد الايجار بين الطرفين .

وقع الاتفاقيتان وزير العمل نضال البطاينة, وعن الصندوق مديره العام المهندس هيثم خصاونة وعن شركة تطوير معان المهندس حسين كريشان الرئيس التنفيذي وعن الشركة المدير العام اشتياق احمد, وعن البلدية رئيسها خلف عايد محسن العاصم, ومدير عام الشركة منصور رفيق محمد علي .

وحضر توقيع الاتفاقية المهندس شحاده ابو هديب رئيس مجلس ادارة شركة تطوير معان وعدد من كبار موظفي الوزارة.