اتفاق أردني سعودي لتعزيز التعاون الاقتصادي

عمان- اختتمت اللجنة الأردنية السعودية المشتركة اجتماعات دورتها السادسة عشرة التي عقدت في الرياض مؤخرا برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن الجانب الأردني، وعن الجانب السعودي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في بيان صحفي أمس، إن اللجنة بحثت مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري والمالي، إضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والدواء والنقل والزراعة والطاقة والتربية والتعليم العالي والأشغال العامة والإسكان والإعلام والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص من الجانبين.

وعبرت اللجنة عن ارتياحها للنمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين كمؤشر إيجابي على التطور المستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية النابع من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والمبنية على أسس من الثقة المتبادلة في السياسات الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين.

كما تم التوصل خلال الاجتماعات إلى حلول عملية للصعوبات المحدودة التي تواجه القطاع الخاص في البلدين، والاتفاق على آليات لحلها بأسرع وقت ممكن.

وقال البيان، إنه تم الاتفاق على تزويد الجانب السعودي بالفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة وإيجاد آليات لتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار في الأردن وتقديم التسهيلات لهم، وتفعيل الاستثمار المتبادل بين البلدين، والإسراع في التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية وهيئة الاستثمار الأردنية للأعوام 2020-2022، كما تم الاتفاق على إقامة معرض للصناعة السعودية في الأردن، ومعرض للصناعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية.

وفي المجال الجمركي، تم الاتفاق على حل الكثير من الصعوبات التي تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الوزارة، إن اللجنة المشتركة اتفقت على استمرار التعاون في مجال توفير الكوادر الطبية الأردنية المؤهلة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وتوفير مدربين مؤهلين في تخصص طب الأسرة لتدريب العاملين في برنامج طب الأسرة بالمملكة العربية السعودية. وفي مجال الغذاء والدواء، وافق الجانب الأردني على السير في إجراءات تحرير القيود المفروضة على منتجات الحليب والألبان الواردة من المملكة العربية السعودية للسوق الأردني والمطابقة للمواصفات، كما أبدى الجانب السعودي استعداده لإعادة تقييم الجهة الرقابية (المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية) والنظر في إمكانية اعتمادها وتفويضها باعتماد منشآت تصدير المنتجات الغذائية من الأردن.-(بترا)