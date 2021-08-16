اتفاق أردني عراقي على الخطوات التنفيذية لـ “المدينة الاقتصادية”

عمان-الغد- بحث الجانبان الأردني والعراقي خلال اجتماع عقد عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع أمس الأحد برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ووزير الصناعة والمعادن العراقي السيد منهل عزيز الخباز بحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين واعضاء اللجنة التوجيهية العليا لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة اليات العمل اللازمة لمشروع المدينة الاقتصادية بعد اكتمال تخصيص الأرض من الجانب العراقي وسبقه بذلك الجانب الأردني.

وأكد الجانبان أن هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشاريع التعاون الثنائي بين الأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية ويسهم في تحقيق التكامل في عدد من القطاعات التي ستعود بالنفع على الطرفين.

وتم تحديد الخطوات اللاحقة لهذا المشروع والتي سيتم بلورتها من خلال اجتماعات اللجان الفنية من كلا الجانبين والتي ستعقد في عمان الأسبوع المقبل بحيث يتم وضع خطة عمل واضحة والاتفاق على توحيد الاجراءات واليات العمل والامتيازات والاطر القانونية تمهيدا لطرح عطاءات دراسات الجدوى والإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروع بعد انتهاء الجانب العراقي من تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمدينة وسبقه بذلك الجانب الأردني.

وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس حسن العمري ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومدير عام الجمارك جلال القضاة وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة وادارتها التنفيذية واللجنة التوجيهية للمشروع من الجانبين.