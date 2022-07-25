اتفاق أردني مصري على إزالة القيود لانسياب الحركة التجارية

عقدت مباحثات أردنية مصرية موسعة في القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وبمشاركة وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير النقل الفريق كامل الوزير ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع عن الجانب المصري.

كما شارك عن الجانب الأردني كل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين. ووفقا لبيان صاد عن وزارة الصناعة والتجارة مساء اليوم تناولت جلسة المشاورات عددًا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة.

وتم التطرق أيضًا إلى سُبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة المقبلة لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري وتعزيز حركة التبادل التجاري في مجال النقل، وبما يتسق مع توجيهات قيادة البلدين بالمُضي قُدمًا لدفع مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر والأردن في جميع المجالات.

واتفق الجانبان على ازالة القيود التى تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية في مصر والأردن، لتيسير الاجراءات والتعامل مع أى تحديات مستقبلية، فضلا عن تحديد نقطتي اتصال لهذا الهدف فى سفارتى البلدين.

كما تم خلال اللقاء التباحث بشأن المشروعات الثنائية المصرية الأردنية في العديد من القطاعات لمتابعة مسار تنفيذ هذه المشروعات على نحو يُعظم المصالح المشتركة للجانبين، وبما يعكس عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن على ضوء ما يربطهما من أواصر أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.