اتفاق إسباني على بروتوكول استئناف التدريبات

مدريد – توصل الاتحاد الاسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، الاثنين، الى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الاندية المحترفة كما اعلن المجلس الاعلى للرياضة التابع للحكومة الاسبانية.

وقال بيان صادر عن المجلس ان “المجلس الاعلى للرياضة ورابطة الدوري والاتحاد الاسباني توصلت الى اتفاق بعودة التدريبات في صفوف الاندية المحترفة على الرغم من ان هذا القرار لا يزال مرتبطا بتطور تفشي فيروس كورونا المستجد والقرارات التي ستعتمدها وزارة الصحة”.

واضاف البيان ان الاندية ستعود الى التدريبات “عندما تسمح الظروف الصحية بذلك مع الاعتماد على بروتوكولات صحية صارمة”.

وبحسب الصحف الاسبانية الصادرة الاثنين، فان الرابطة وهي الجهة التي تدير كرة القدم المحترفة، وضعت بروتوكولا لاستئناف التدريبات يتضمن (بعض اجراءات الحماية)، فحوصات للكشف عن الفيروس، وتدرج في التدريبات الفردية تمهيدا لأخرى جماعية”.

واتفق الاتحاد والرابطة على رغبتهما في استكمال موسم 2019-2020.

وكان رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس كشف في حديث لوسائل الاعلام الاجنبية في 7 نيسان/ابريل الحالي ان رغبته هي في معاودة النشاط في 28-29 ايار/مايو، 6-7 حزيران/يونيو او في 28 منه”.

وتم التوصل ايضا اثر هذا الاجتماع الذي استمر اكثر من 8 ساعات على تسديد بعض ايرادات حقوق النقل لكرة القدم “لانقاذ رياضات اخرى”.

وتابع بيان المجلس الاعلى للرياضة “كما تعهد رئيسا الرابطة والاتحاد الاسباني على انشاء صندوق بعشرة ملايين يورو لمساعدة الرياضيين الذيت يحتاجون الى مساعدة ووجها الدعوة الى جهات اخرى مثل نقابة اللاعبين للمشاركة فيه”.

وضرب وباء “كوفيد-19” اسبانيا بقوة حيث سجلت اكثر من مئتي الف حالة ادت الى وفاة 20852 شخصا بحسب اخر الاحصائيات المتفورة الاثنين من قبل السلطات الصحية في البلاد. – (أ ف ب)