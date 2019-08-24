اتفاق بين “البحارة” والحكومة لوقف الاحتجاجات في الرمثا

أحمد التميمي

الرمثا- أسفر اجتماع ضم عددا من وجهاء مدينة الرمثا وممثلون عن “البحارة” ومدير الجمارك ومحافظ إربد أقيم، الليلة، في مبنى محافظة إربد عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد والسماح بإدخال أي بضائع عبر مركز حدود جابر باستثناء السجائر والمخدرات والسلاح.

وأوضح مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة في تصريحات للتلفزيون الأردني عقب الاجتماع أن ممثلي الحكومة ووجهاء مدينة الرمثا اتفقوا على الالتزام بمحاربة أي محاولات لتهريب المخدرات والسلاح والدخان، وتسهيل دخول البضائع الشخصية من ألبسة وأغذية ومواد تموينية، وفق أحكام التشريعات النافذة.

كما بين الرحامنة أنه تم التوافق على وضع آلية مناسبة لتسهيل مرور المسافرين من خلال معبر جابر الحدودي خلال أيام العطل الرسمية، بالإضافة إلى دراسة أسماء الممنوعين من السفر من أبناء مدينة الرمثا مع وزير الداخلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.

من جانبه، أكد النائب خالد أبو حسان التوافق على إنهاء جميع المظاهر الاحتجاجية، وعودة الأمور إلى طبيعتها؛ مؤكداً رفض أبناء الرمثا لمحاولات تهريب الدخان والأسلحة والمخدرات، والتزامهم الكامل بأحكام التشريعات والإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية.

ورغم الاتفاق، تجددت أعمال الشغب لليوم الثاني على التوالي في لواء الرمثا بمحافظة إربد، الليلة، احتجاجا على قرارات وتعليمات حكومية أعلن عنها، أمس الجمعة، أبرزها إدخال “كروز دخان” واحد لكل مسافر قادم إلى المملكة عبر المراكز الحدودية.

وأقدم عددا من المحتجين على إغلاق شارع رئيسي وإشغال الإطارات وإطلاق الألعاب النارية و رشق الحجارة تجاه قوات الدرك والأمن العام، ما دفع الأجهزة الأمنية لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الرمثا.

من جهتها، جددت الحكومة التأكيد على أنّ الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب جاءت لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده من مخاطر تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم السبت، أنّ التهريب بمختلف أشكاله يشكّل خطراً على المجتمع والاقتصاد الوطني ككلّ، ومن واجب الجميع رفضه؛ لافتة إلى أنّ منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصاديّة التي نعانيها.

وحول ما جرى في مدينة الرمثا مساء أمس، أوضح البيان أنّ الحكومة تتفهّم تماماً الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جرّاء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنيّة في سوريا، شأنهم شأن غالبيّة محافظات ومدن المملكة؛ مؤكّداً أنّ الحكومة لديها رؤية شاملة للحدّ من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة.

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