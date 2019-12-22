اتفاق بين نقابتي التخليص والشاحنات واتحاد الشحن السوري لتذليل عقبات النقل والتجارة

دمشق- اتفقت نقابتا أصحاب شركات التخليص ونقل والشاحنات مع اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية اعداد وثيقة مشتركة لخدمة اقتصاد البلدين من خلال نقل التحديات والمعيقات بين البلدين الى الجهات الحكومية المعنية والسعي الى حلها.

وأكد الجانبين خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بدمشق عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددين على أهمية تذليل عقبات النقل والتجارة.

قال نقيب اصحاب شركات التخلص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن الزيارة تأتي بدعوة من اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية لبحث وتحديد المعيقات التي تحول دون زيادة حركة التجارة و النقل بين البلدين والسعي إلى حلها.

وبين أبو عاقولة أن النقابة تأمل عودة حركة التجارة والنقل إلى سابق عهدها، مؤكدا أهمية إعادة العمل بالاتفاقية المبرمة بين البلدين الشقيقين عام ٢٠٠٩ وإزالة اي رسوم إضافية مفروضة على النقل وشحن البضائع.

وأكد ابو عاقولة استعداد النقابة للتعاون الحثيث مع اتحاد شركات شحن البضائع في سورية، لافتا إلى أن حجم التبادل بين البلدين دون مستوى الطموح حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية الى سوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ٣٩.٤ مليون دينار مقابل ٢٤.٣ مليون دينار مستوردات من سوريا .

وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود ان تواجد الوفد الأردني في سوريا لبحث وتسهيل حركة دخول الشاحنات بين البلدين بعيدا عن اي تعقيدات.

واشار أن عدم تسهيل حركة انسياب البضائع بين البلدين تعد خسارة للطرفين وعلى المستهلك ويزيد من التكاليف عن المواطنين.

وبين الداود ان المستفيد من عزوف شركات الشحن البري هي شركات الملاحه العالمية، مؤكدا أن التاجر يبحث عن التسهيل وسرعة نقل البضائع.

ومن جانبه بين رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية محمد صالح كيشور ان العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تاريخية، مؤكدا أن اللقاءات مع الجانب الأردني من أجل تحديد المشاكل والمعيقات التي تحول دون زيادة النقل والتجارة بين البلدين.

وأكد استعداد الاتحاد لخدمة رجال الاعمال الاردنيين، داعيا الحكومة الأردنية الى ضرورة تسهيل دخول رجال الأعمال السوريين إلى الشقيقة الاردن بعيدا عن اي تعقيدات وموافقات مسبقة.

وبين كيشور ان الحكومة السورية مستعدة لأي تعاون يحقق المصلحة المشتركة لاقتصاد البلدين.

وقال “لا يقوم اي اقتصاد بدولة دون نقل أو تسهيل شحن بضائع الترانزيت” مشددا على ضرورة التعاون في هذا المجال وإزالة كافة الرسوم والمعيقات.