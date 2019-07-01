اتفاق بين “وكلاء السياحة” و”الهيئة”

عمان- الغد- ألغت جمعية وكلاء السياحة والسفر مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررا ظهر اليوم الاثنين.

وجاء هذا الإلغاء جراء اتفاق تم بين جمعية وكلاء السياحة والسفر وهيئة تنشيط السياحة بعد تلبية مطالبهم.

وكانت الجمعية علّقت عضويتها بكافة الفعاليات والاشتراك بالمعارض وورش العمل واللجان المشتركة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وأوضحت الجمعية أنها لم تلمس جدية من قبل وزارة السياحة والآثار في حل مشاكل القطاع خاصة حول ملف النقل السياحي، بالإضافة إلى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لجمعيات تعمل في مجال سياحة المغامرة غير مرخصة سياحيا وذلك على حساب مكاتب السياحة والسفر.

وعن الملفات العالقة مع هيئة تنشيط السياحة أشارت الجمعية إلى أن النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة والصادر مؤخرا لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية حول النظام الذي أقر دون الرجوع للهيئة العامة، إضافة إلى عدم رضا الجمعية عن التشكيلة الاخيرة لمجلس إدارة الهيئة.

وأضافت الجمعية أنه لا يوجد أي نوع من التشاركية بين الجمعية والهيئة في اتخاذ القرارات على الرغم من ان الجمعية جزء من الهيئة العامة.

وبينت الجمعية أن الوكيل السياحي الأردني ليس لديه أي نوع من الحماية للاستمرار في عمله فالنظام المعدل لنظام تنظيم الاستثمارات غير الأردنيين سمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في القطاع بنسبة 100 %.