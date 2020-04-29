اتفاق على إعادة كل الاقتطاعات للمعلمين عن نيسان.. وتأجيل أقساط الضمان الاجتماعي

عمان – الغد – أعلن تيار الوطن النقابي في الهيئة المركزية لنقابة المعلمين، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم، يقضي بالاكتفاء بقرار التبرع بالعلاوات والزيادات لمساندة جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقال التيار، في بيان وصل “الغد” إن الاتفاق تضمن أن “يتم إعادة كل الاقتطاعات التي تم خصمها بناء على طلب المعلمين والمعلمات عن شهر نيسان (…) وكذلك على تأجيل أقساط سلف الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام” الحالي.

وفيما يلي نص البيان:

نتقدم نحن تيار الوطن النقابي بالشكر لأؤلئك الذين يرعون الوطن بقلوبهم و يسارعون في تلبية النداء بكل الحب ورغم كل المحن يبقون كأشجار الزيتون شموخاً إنهم أرباب الأقلام وسدنة الحروف إنهم من يؤدون للوطن السلام في كل صباح إنهم أصحاب القلوب البيضاء و الأيادي النظيفة أنهم الضمير الواعي إنهم “المعلمين الأردنيين ” الذين أسرعوا فتبرعوا بيوم عمل أوأكثر لمكافحة وباء كورونا أعلمكم بأن إخوتكم من أعضاء الهيئة المركزية في تيار الوطن النقابي نجحوا في التوصل إلى إتفاق مع الوزارة بالاكتفاء بقرار دولة رئيس الوزراء بالتبرع بالعلاوات والزيادات لمكافحة المرض والذي يفي بالغرض فالحمد لله تم الإتفاق مع الوزارة على أن يتم إعادة كل الاقتطاعات التي تم خصمها بناء على طلب المعلمين والمعلمات من قبل الوزارة عن شهر ٤ كما نزف بشرى أخرى تتمثل بالإتفاق مع معالي وزير التربية والتعليم الذي نقدره ونقدم له كل الشكر والامتنان على اهتمامه وتفهمه لأوضاع المعلمين وعلى سرعة استجابته للمطالب التي تبناها تيار الوطن النقابي نيابة عن المعلمين بورك من قائد فذ للعملية التعليميه وهو الذي اوعز للمسؤولين بتأجيل أقساط سلف الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام ويأتي هذا الإتفاق مع الوزارة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أبناء الأسرة التربوية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الوطن والعالم أجمع .

دمتم و دامت أياديكم البيضاء و ضميركم الحيّ و نعاهدكم نحن في تيار الوطن النقابي أن نبقى معكم و أن نبقى مدافعين عن حقوقكم لا يرهبنا باطل ولا نخاف في الحق لومة لائم وفي نفس الوقت ليس من أسلوبنا التهديد والوعيد الذي ينتهجه البعض والذي أصبح نهجاً يسيء للنقابة ومنتسبيها ويحاول هؤلاء عن قصد أو غير قصد إثارة الرأي العام على المعلمين ونقابتهم.

ولايهمنا إلا أن نبقى مع المعلم دائماًوأبداً ومن هنا نشكر كل من ساهم في إعادة الاقتطاعات من أعضاء الهيئة المركزية الذين يعملون بصمت دون البحث عن أمجاد وإعلام كاذب واستعراض بطولات زائفه ليس لها وجود.