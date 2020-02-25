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اتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- اتفقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال اجتماع عقدته أمس الاثنين، برئاسة وزير العمل نضال البطاينة، بحضور الجهات المعنية، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 260 دينارا اعتبارا من 1/ 1/ 2021.

وكان البطاينة، وهو رئيس اللجنة، قال في تصريحات سابقة إن اللجنة درست البيانات والإحصاءات والدراسات والتحليلات للبيانات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه يمثل الحكومة في اللجنة التي تلتزم بمراعاة مصالح أصحاب العمل وكذلك العمال.

وأضاف البطاينة “نود أن يكون الحد الأدنى 400 دينار او 500 دينار، لكن لدينا استثمارات يجب ان نحافظ عليها وبعض الاستثمارات سيتوقف عملها بحال ارتفع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر من قدرتهم، وبنفس الوقت ندرك أن الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 220 دينارا قليل جدا ويجب تعديله”.

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