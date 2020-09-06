اتفاق لإشراك “المكاتب السياحية” في عملية استقبال السياح

محمد أبو الغنم

عمان- اتفقت جمعية مكاتب السياحة والسفر مع وزارة السياحة والآثار أمس على إشراك مكاتب السياحة والسفر باستقبال السياح القادمين إلى الأردن حتى تعود إلى عملها الذي كانت تمارسه قبل أزمة كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي توقفت فيه المكاتب السياحية عن العمل تماما منذ ستة أشهر بسبب وقف استقبال السياح واغلاق الاجواء امام السياحة.

ومن المنتظر ان تفتح الحكومة المطار أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا يوم غد ضمن شروط محددة أعلنتها الحكومة مسبقا.

وكانت المكاتب السياحية مهددة قبل اتفاقها مع وزارة السياحة باستمرار توقفها عن العمل لأن الحكومة كانت تنوي استقبال السياح والمسافرين عبر منصة (Visitjordan) إذ كان سيلزم أي مسافر بإتمام جميع إجراءات السفر من حجز التذاكر والفنادق من خلال هذه المنصة ودفع تكلفة المواصلات وتكلفة فحص PCR.

وكان وزير النقل خالد سيف، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار الملكة علياء الدولي الخميس الماضي أن السفر لن يعود كما كان عليه في السابق حتى عدة سنوات، بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم لانتشار جائحة كورونا.

وكشف عن تصنيف الدول إلى ثلاث فئات (خضراء، صفراء، وحمراء). وشملت القائمة 43 دولة منها؛ 15 دولة صنفت كدولة “خضراء”، و7 دول “صفراء”، و21 دولة “حمراء”، وتعد هذه القائمة صالحة لغاية 14 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وأشار سيف إلى أن إعادة تسيير الرحلات سيبدأ اعتبارا من 8 أيلول(سبتمبر) 2020 وفقا لضوابط وشروط السلامة العامة بناء على موافقة الدول التي تم ادراجها على قوائم أعدت وفقا للتصنيف الوبائي في هذه الدول إذ ان بعض هذه الدول منها قد تكون مطاراتها مغلقة.

وأكد أن مطار الملكة علياء لن يستقبل أكثر من 3-4 طائرات يوميا خلال الأسبوع الأول لتقييم التجربة وهي قابلة للتعديل، مشيرا إلى قابلية رفع عدد الطائرات في الأسبوع الثاني إلى 8 طائرات بحد أقصى، على أن تزيد هذه الأعداد بعد تقييم التجربة.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح إن “اجتماع الجميعة مع الحكومة خلية الأزمات كان اجتماعا ايجابيا”.

وأكد سميح لـ”الغد” أن الاجتماع تم على أساس إشراك المكاتب في استقبال مؤكدا ان الجمعية تسعى إلى إفادة مكاتب السياحة والسفر كافة في إحضار السياح وليس مكاتب الحجوزات و التذاكر فقط.

وأشار سميح إلى التعاون الكبير الذي أبدته وزارة السياحة والآثار لدعم قطاع مكاتب السياحة والسفر.

وقال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال ابو دياب ان “الاتفاق تم مع وزارة السياحة والاثار بعد ان تم بحث إيجاد آلية لمشاركة مكاتب السياحة و السفر في احضار الاردنيين الى المملكة فور فتح المطار”.

وأكد ابو دياب ان وزارة السياحة والاثار والجمعية شكلت لجنة فنية ستعمل على ايجاد حل لكيفية مشاركة القطاع السياحي.

واضاف ان جمعية وكلاء السياحة والسفر لاقت تعاونا كبيرا من وزارة السياحة والاثار في دعم مكاتب السياحة والسفر.

واشار ابو دياب إلى أن اشراك مكاتب السياحة و السفر في استقبال الزوار سيعطي القطاع الامل ويعيد انعاشه بعد أن عانى أكثر من 6 اشهر.

وبين انه في حال تمت مشاركة مكاتب السياحة و السفر في عودة الاردنيين عند فتح المطار المقرر يوم الثلاثاء المقبل سيكون خطوة ايجابية لعودة المكاتب لممارسة نشاطها تدريجيا ويعيد بعض الخسائر التي تعرض لها القطاع منذ بداية الجائحة او يقلل من تلك الخسائر الكبيرة اضافة الى دفع بعض الالتزامات التي ترتبت على المكاتب خلال الازمة.