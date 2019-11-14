العرب والعالمعربي

“اتفاق” لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ اليوم

منذ ساعة واحدة

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غزة- أعلن اليوم الخميس، عن التوصل لوقف إطلاق النار بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي بجهود مصرية، بعيد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 34 مواطناً، بينهم أطفال ونساء وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأفاد مراسلنا نقلاً عن مصدر مصري مطلع، بأنه “‏في ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي على المقترح المصري بالوقف ‏الفوري لإطلاق النار والحفاظ على سلمية مسيرات العودة، وموافقة إسرائيل على المقترح المصري بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الإغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة، تم الإتفاق ‏على وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 5:30 صباح اليوم الخميس الموافق 14تشرين ثاني/نوفمبر”.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة أبو ملحوس بينهم طفل وسيدة فجر اليوم، وأصيب 12 آخرين، لترتفع حصيلة الشهداء من فجر الثلاثاء إلى 34 شهيداً و100 جريح بينهم حالة حرجة وخطيرة، فيما دمرت ممتلكات مدنية ومنازل وشقق سكنية بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفا

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