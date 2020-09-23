اتفاق مبدئي بين برشلونة وأتلتيكو حول انضمام سواريز

برشلونة – توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد الثلاثاء لاتفاق مبدئي بشأن انتقال لويس سواريز إلى الروخيبلانكوس.

وأكدت مصادر من البلوجرانا لوكالة (إفي) أن الصفقة في جميع الأحوال تتوقف على بعض التفاصيل “ولم تنته تماما بعد”، حيث كان النادي الكتالوني يرفض انتقال المهاجم الدولي الأوروغوياني إلى فريق كبير، علاوة على دفع نصف قيمة التعاقد من أجل فك الارتباط بين اللاعب والبرسا، إلا أن اجتماعا بين محامي سواريز وممثلي النادي أحدث تغييرا في الأمور.

وأصبح الموقف يتمثل في اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال سواريز بدون مقابل لكن مع دفع “عدة متغيرات” لصالح البلوجرانا. (إفي)