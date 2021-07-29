اتفاق يضمن عدم فصل المياه عن أي مشترك في العقبة

عمان-الغد- اعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس عن انه تم التوصل لاتفاق مع شركة مياه العقبة يضمن عدم قيام الشركة بفصل المياه عن أي مشترك لحين تشكيل لجنة محايدة للكشف على العدادات الجديدة للتأكد من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون .

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي قامت بها اللجنة خلال زيارتها إلى محافظة العقبة حيث التقت اليوم الخميس رئيس هيئة المديرين للشركة محمود النعيمات ومدير عام مياه العقبة خالد العبيديين.

وأضاف الحراسيس أن اللجنة تقدر الجهد الكبير الذي تقوم به “مياه العقبة” في ظل العجز المائي الذي تعانيه المملكة في المصادر المائية وكذلك حجم الاستهلاك الكبير للمياه في العقبة نظرا لارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

بدورهم طرح أعضاء اللجنة ونواب العقبة العديد من القضايا أهمها ضرورة تثبيت الموظفين المعينين على حساب العقود وذلك لتحقيق الأمن الوظيفي والحصول على الامتيازات.

من جانبه ثمن النعيمات دور “العمل النيابية” في متابعة القضايا العمالية، لافتا إلى حجم الملفات الملقاة على عاتق اللجنة جراء ازدياد حالات الفقر والبطالة إثر جائحة كورونا.

وحول تثبيت الموظفين ،بين النعيمات ان هناك توجه لتثبيتهم مع بداية العام المقبل من خلال إعلان تنافسي يكون لموظفي شراء الخدمات الأولوية فيَ التعيين وذلك عبر رفع نقاطهم التنافسية نظرا للخبرة التي اكتسبوها طيلة عملهم في الشركة.

وفيما يتعلق بشح المياه وارتفاع الفاتورة، قال العبيديين أن الشركة تبذل جهدا كبيرا لتوفير المياه لجميع أهالي العقبة.