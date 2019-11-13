اتلاف 2 طن من مواد غذائية غير صالحة وإغلاق 6 محال تجارية

حابس العدوان

البلقاء- اتلفت الكوادر الصحية في مديرية صحة البلقاء طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك البشري واغلقت محال تجارية لعدم تقيدها بشروط الصحة العامة.

وقال مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب ان الكوادر الصحية في دائرة الرقابة الصحية في المحافظة قامت خلال الفترة الماضيه باتلاف حوالي(2023) كغم من المواد الغذائية غير الصالحه تضمنت اتلاف (205)كغم لحوم حمراء و(40)كغم من مادة الدواجن و(1650)كغم من المخللات المشكلة و(61) كغم من المواد الغذائية المشكلة و(50) لتر عصائر اضافة لعدد من المواد التموينية الاخرى، مضيفا ان الكوادر الصحية قامت باغلاق (6) محال وذلك لوجود سلبيات حرجه وعدم الالتزام بتعليمات وقانون الصحه العامه وقانون الغذاء والدواء،كما تم تحرير (21) مخالفه وجمع حوالي(122) عينة غذائية مختلفة.

واكد العزب ان الفرق الصحية مستمرة بتنفيذ حملات ميدانية دورية على الاسواق والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمصانع والاستراحات والفنادق للتاكد من سلامة غذاء المواطن وحرصا على سلامته، مشددا على ان المديرية ان تتهاون او تتساهل مع اي محل تجاري يخالف تعليمات قانون الصحه العامه.

واضاف العزب ان المديرية تحرص كذلك على جمع عينات للمياة ومن جميع مصادر المياة بالمحافظة بما فيها الشبكات المنزلية واجراء الفحوصات الضرورية لها بشكل يومي ودوري لضمان وصول مياة صحية وامنة للمواطنين، مطالبا بضرورة بذل المزيد من التعاون مع كوادر المديرية بالابلاغ الفوري عن اية مخالفات او في حال وجود أي تغير في المياة التي تضخ في الشبكات سواء في اللون او الطعم ليصار الى اتخاذ الاجراءات الصحية السريعة ومعالجة الخلل.