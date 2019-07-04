اتلتيكو مدريد يبدأ فترة الإعداد الصيفي بنصف لاعبيه

مدريد – بدأ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فترة الإعداد الصيفي للموسم الجديد في مدينته الرياضية بالمهاجم ألفارو موراتا والوافد الجديد ماركوس يورنتي و10 لاعبين من الفريق الأول ، انتظارا لانضمام باقي اللاعبين وبينهم الوافدين الجدد، هيكتور هيريرا وفليبي مونتيرو ووجواو فيليكس، أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وبدأ الإعداد للموسم الثامن على التوالي تحت قيادة سيميوني ، بعد رحيل دييغو غودين وخوانفران توريس وأنطوان غريزمان وردوريغو هرناندز، وربما يلحق بهم فيليبي لويس، بالخضوع للفحوصات الطبية وجلسة في صالة الألعاب البدنية.

🔋 ¡Comenzamos con las pilas cargadas!

🔛 ¡Hoy día de reencuentros y vuelta al trabajo en el primer día de la pretemporada 19/20! ✅

📸➡ https://t.co/Z0eXvAGEYw#AúpaAtleti pic.twitter.com/2rWRr7Ma1N — Atlético de Madrid (@Atleti) July 4, 2019

وتواصلت التدريبات بعد ذلك على العشب ، قبل أن ينتقل الفريق الاحد إلى “لوس آنجليس دي سان رافائيل” جنوب إسبانيا لحين استكمال باقي صفوف الفريق ، الذي يستعد للموسم الجديد الذي سينطلق في آب (أغسطس) المقبل ببطولة “الليغا”.

وانتظارا لتعزيز الصفوف بظهير أيمن ومدافع على الاقل ، لم يشارك في المران الأول هيكتور هيريرا أو فليكس مونتيرو أو جواو فليكس ، الذي تعاقد معهم النادي هذا الصيف ، حيث سينضم هيريرا ومونتيرو للفريق الجمعة، وينتظر الفريق أيضا إتمام التعاقد رسميا مع رينان لودي.

كما لم يشارك اللاعبون يان أوبلاك وتوماس ليمار وسانتياجو ارياس وخوسيه ماريا خيمينيث وتوماس بارتي ، الذين امتدت مشاركتهم مع منتخباتهم ، وسينضمون بشكل تدريجي على مدار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشارك في اليوم الأول من التدريبات ، المهاجم الفارو موراتا المعار حتى نهاية الموسم المقبل من تشيلسي ، وإذا طلبه النادي الانجليزي هذا الصيف ، فسيتعين على أتلتيكو دفع مبلغ 55 مليون يورو ، لكن اللاعب بكّر بانضمامه إلى فترة الإعداد للأتليتي.

وشارك في المران أيضا ماركوس يورنتي ، الذي ضمّه الفريق هذا الصيف، وكذلك الحارس انطونيو أدان والمدافع ستيفان سافيتش ولاعبي الوسط ساؤول نييجيز وفيكتور ماتشين “فيتولو” وكوكي ريسوريكسيون والمهاجمين آنخل كوريا ونيكولا كالينيتش ودييغو كوستا ، فيما يرجح رحيل كالينتيش عن اتلتيكو هذا الصيف ، وتدور شكوك أيضا حول إمكانية استمرار كوريا وفيتولو.

ويستعد الفريق لـ16 يوما قبل خوض أول مباراة ودية في 20 تموز (يوليو) المقبل ضد نومانثيا ، وبعدها سيسافر إلى الولايات المتحدة لمواجهة تشيباش جوادلاخارا وريال مدريد ونجوم الدوري الأمريكي، ثم المكسيك لملاقاة أتلتيكو دي سان لويس.

ويعود الفريق إلى إسبانيا قبل أيام من مواجهة يوفنتوس في 10 آب (أغسطس) المقبل ، ويبدأ بعدها بأسبوع سباق الليغا. (إفي)