اتهام النظام الاساسي لاتحاد الكرة بالقصور ومطالبات بتفعيل بعض البنود

خالد الخطاطبة

عمان – طالب متابعون وخبراء في الشأن الكروي المحلي، اتحاد الكرة بضرورة تفعيل بنود في النظام الأساسي للاتحاد، وإجراء تعديل على بعض البنود الأخرى، بحيث يخدم اركان اللعبة، وليس اتحاد الكرة فقط.

واتهم المتحدثون لـ”الغد” النظام الأساسي للاتحاد بالقاصر، لاغفاله عن تفعيل بعض البنود التي جاءت في النظام الأساسي، وعدم التطرق إليها بشكل نهائي، مثل روابط الحكام والمدربين واللاعبين، وإمكانية مشاركة هذه الروابط في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، واحقيتها في الحصول على 3 مقاعد.

ويتساءل المنتقدون لاتحاد الكرة عن الاسباب التي تدفع الاتحاد لتجاهل بنود في النظام الأساسي الذي ينص على وجود روابط للمدربين والحكام واللاعبين، معتبرين أن النظام يشير إلى وجود روابط لهذه الفئات، دون أن يتم تفعيلها، وهو ما نص عليه البند الخامس من النظام الأساسي.

واضافوا: “يصل عدد أعضاء الهيئة العامة في الاتحاد إلى حوالي 106، يمثلون أندية المحترفين والدرجات الأخرى والأندية النسوية و20 من المميزين و10 يفترض أن يمثلوا روابط الحكام والمدربين واللاعبين”.

واتهم المتحدثون الاتحاد بالمبالغة في فرض غرامات على الأندية، للاستفادة من المبالغ للانتفاع بها، معتبرين أن هذه الغرامات يفترض أن تذهب للصرف على أنشطة معينة مثل مدارس الواعدين و أجور مدربي الواعدين ومدربي المنتخبات، وليس إلى مصاريف خاصة بالاتحاد.

وابدى خبراء دهشتهم من غياب نص في النظام الاساسي، يشير إلى إمكانية انشاء لجنة فنية، حيث أن هذه اللجنة يفترض أن تكون اللجنة الأهم في الاتحاد المعني بتطوير الجوانب الفنية، مشيرين إلى أن اتحاد الكرة يخلو من خبراء فنيين قادرين على تقديم استشارات لتطوير المنتخبات الوطنية والكرة الاردنية بشكل عام، مطالبين باستحداث هذه اللجنة لما لها من انعكاسات ايجابية على اللعبة، ولما لها من دور في توفير اراء فنية متخصصة، بدلا من إناطة هذا الأمر بأشخاص إداريين لم يركلوا كرة في حياتهم.

كما طالب المتحدثون اتحاد الكرة بترشيد نفقاته، من خلال تخفيض رواتب الاشخاص الذين تم تعيينهم في الفترة الأخيرة، والذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة تفوق قدراتهم، خاصة من العنصر النسائي الذي تكتظ به مكاتب اتحاد الكرة، معتبرين أن الأولى باتحاد الكرة تعيين خبراء فنيين محليين وبرواتب مقبولة، بدلا من الاستعانة بخبرات فنية أجنبية متواضعة وبرواتب عالية، لافتين إلى أن المدير الفني الحالي الهولندي الكسندر لا يملك المؤهلات التي تؤهلة لتولي التفاصيل الفنية في اتحاد يعاني فنيا وماديا.

khaledkhatatbeh@alghad.jo