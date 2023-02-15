اتهام برشلونة بدفع 1.4 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام!

لم يترك رئيس برشلونة جوان لابورتا الكثير من الوقت كي يرد على ما أثير خلال الساعات الماضية حول الفساد المالي المتعلق بمدفوعات النادي لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

قنبلة في إسبانيا.. برشلونة دفع 1.4 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام!

لابورتا تحدث لقناة النادي الرسمية حول الأمر قائلًا: “ليس من قبيل المصادفة أن تخرج هذه الاتهامات الآن في ظل أن برشلونة يعيش أفضل لحظة رياضية له بالموسم”.

وأردف: “هذه الأنباء مفاجئة في الوقت الحالي، أقول لمشجعي برشلونة إنه لا يجب أن يستغربوا من خروجها في هذا التوقيت، النادي سيفعل كل ما بوسعه ليحافظ على مظهره وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي اتهام أو تلميح من هذا النوع”.

وأكد لابورتا أن ورود تقارير تحكيمية من هذا النوع “أمر شائع على الصعيد الرياضي”، وأن العديد من الأندية الكبيرة تتلقى تقارير من هذا النوع.