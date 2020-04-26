“اتيكو” تقدم طرود الخير لجمعية سنا لذوي الاحتياجات الخاصة

عمان- اتيكو مجموعة فخر الدين تقدم طرود الخير لجمعية سنا لذوي الاحتياجات الخاصة نظرا للظروف التي تمر بها المملكة

وبمناسبة حلول الشهر الفضيل قدمت أتيكو مجموعة فخر الدين طرود غذائية لأسر عفيفة من خلال جمعية سنا لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل وخصوصا للعائلات التي لديها أطفال من ذوي التحديات الذهنية ، والتي تمر حاليا بضائقة شديدة بسبب تداعيات ازمة كورونا على المجتمع من الناحية الاقتصادية وقالت مديرة المسؤولية الاجتماعية في المجموعة ، عبير فخر الدين، ان المجموعة وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية التي تؤمن بها، تبرعت بطرود غذائية لمجموعة من الأسر العفيفة في المناطق التالية: مخيم جرش للاجئين، المفرق، القويسمة، الوحدات، جبل النظيف، عين الباشا، وعائلات في عمان الشرقية.

وأكدت أن المجموعة دأبت، وعند حلول الشهر الفضيل، إلى مشاركة الأسر في كل ما من شأنه التخفيف عنها والمساهمة في توفير مستلزمات الأسرة الرمضانية، وستستمر المجموعة بتقديم طرود الخير طيلة الشهر الفضيل نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن يذكر أن جمعية “سنا” تعني بالارتقاء في حياة عائلات الأفراد ذوي التحديات الذهنية من خلال دعم وتسهيل خدماتهم عبر المراكز المتخصصة في المملكة وايضا دعم وتسهيل تشغيل الأفراد ذوي التحديات الذهنية