اثارة وندية ونهائيات بطولة ناشئي الملاكمة

محمد عمار

عمان – تنطلق عند الساعة الخامسة من مساء الاثنين ، النزالات النهائية لبطولة المملكة للناشىين للملاكمة، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في صالة الشهيد راشد الزيود، وذلك تحضيرا للمشاركة في البطولة الاسيوية والمقررة في الامارات خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

وغلبت على نزالات اليوم الاثارة والندية والتنافس الكبير، تمهيدا لتمثيل المنتخب الوطني، وتابع نزالات البطولة مساعد المدير الفني للمنتخبات الوطنية الكابتن عمر المجالي، الذي يتولى مهام تدريب منتخبات الفئات العمرية، فيما تواصلت بقية نزالات الدور نصف النهاىي في اوزان 60، 63، 66، 70، 80، وفوق 80 كغم.

نتاىج النزالات

– وزن 46 كغم: تأهل للنهائي زيد فيصل بعد فوزه على عثمان سامي بالنقاط 5-0، حيث سيلتقي يزن عبدالله الذي تغلب على عبدالله تيم بايقاف النزال.

– وزن 48 كغم: تأهل للنهائي عبد الرحمن طارق بعد فوزه على عبدالكريم صهيب بالانسحاب، وسيلاقي عبدالله احمد الذي تغلب على امين ياسين بالنقاط 3-2.

– وزن 50 كغم: تأهل صلاح محمود للنهائي بعد فوزه على معاذ عبدالرحمن بالنقاط 5-0، وسيلاقي مهند زكريا الذي تغلب على حازم العلايا بالانسحاب

وزن 52 كغم، تأهل للنهائي الملاكم ابراهيم محمود بعد فوزه على فخري جمال بالانسحاب، وسيلاقي اياس الاسمر الذي تغلب على يوسف هاشم بايقاف الحكم للنزال

وزن 54 كغم، تأهل للنهائي علي غالب بعد فوزه على حمزة الدلقموني بالنقاط 5-0، وسيلاقي صهيب ابو جودة الذي تغلب على زياد اشرف بالنقاط 5-0

وزن 75 كغم، تأهل سائد رمزي للنهائي بعد فوزه على محمد المهيرات بالنقاط 5-0، وسيلاقي انس السعدي الذي تغلب زياد زعل بالنقاط 5-0.

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