اجتماعات بين “صناعة الأردن” و”الزراعة” لضمان استدامة الإنتاج

عمّان- تعكف غرفة صناعة الأردن على التنسيق الدائم مع وزير الزراعة إبراهيم الشحادة ونقابة المهندسين الزراعيين لاصدار التصاريح اللازمة للعاملين في القطاع، وذلك لاستدامة الإنتاج وعدم توقفه في هذه الظروف.

وبحث رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير مع نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات آليات إصدار التصاريح للعاملين في القطاع الصناعي الزراعي من خلال حصر الأسماء وتحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، إن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية التي يجب التأكد من استمرارية عملها، لاسيما ان السوق المحلي يستوعب حاليا كامل الإنتاج الزراعي في ظل إغلاقات الحدود التي يشهدها العالم وانخفاض حجم المستوردات.

واكد ان القطاع الزراعي شأنه شأن القطاع الصناعي الذي يعمل بكامل قدرته لتلبية احتياجات السوق المحلية، خصوصا في مجالات الصناعات الغذائية ومواد التعقيم.

وشدد على ان مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان في انعقاد مستمر ضمن ‘خلية أزمة’ وذلك لرصد أي معيقات او ملاحظات قد تطرأ على القطاع الصناعي، مؤكدا على ان عجلة الإنتاج مستمرة ولن تتوقف مطلقا تحت أي ظرف مهما كان، في ظل تطبيق كامل للتعليمات الحكومية التي يتم الإعلان عنها.