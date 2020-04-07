اجتماع إيجابي “عن بعد” بين اتحاد الكرة و”تأسيسية رابطة لاعبي كرة القدم”

خالد الخطاطبة

عمان – عقد اتحاد كرة القدم اليوم الثلاثاء، اجتماعا “عن بعد” مع الهيئة التأسيسية لرابطة لاعبي كرة القدم في الأردن، بهدف مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باللاعب الأردني، وطبيعة علاقته مع ناديه، وطبيعة علاقة الاندية مع اتحاد الكرة.

ومثل اتحاد كرة القدم في هذا الاجتماع، الأمين العام سمر نصار، فيما مثل الهيئة التأسيسية المستشار القانوني عماد حناينةه واللاعبون خلدون الخوالدة وماهر الجدع ومحمد عبدالروؤف.

الاجتماع الذي جاء عبر الفيديو، تخلله مناقشة بعض الأمور العالقة، وسط تفهم ملحوظ لاتحاد كرة القدم، الذي أبدى استعداده للاقدام على أي خطوة تصب في مصلحة اللعبة، تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبدأ الاجتماع باستفسارات الأمين العام سمر نصار، عن العديد من المواضيع المتعلقة بالهيئة التأسيسية، وآلية عملها وأهدافها، والخطوات السابقة التي اتخذتها في التواصل مع اتحاد الكرة والـ”فيفبررو”.

وشهد الاجتماع منافشة العديد من التفاصيل مثل النموذج المعتمد لعقد اللاعب مع ناديه، حيث سبق وأن قام الاتحاد بارسال العقد المعتمد إلى الهيئة التأسيسية التي أدخلت عليه بعض التعديلات بالتنسيق مع “فيفبرو”، قبل أن تعيده إلى اتحاد الكرة، الذي وعد بارسال هذا العقد إلى الاندية تمهيدا للوصول إلى صيغة نهائية لمثل هذه العقود.

كما طالبت الهيئة التأسيسية اتحاد كرة القدم، بالعمل على تعليمات أوضاع اللاعبين وانتقالهم، وكيفية صياغة العلاقة بين اللاعب وناديه وفق تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخرج الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة تضم المستشار القانوني الحناينة وممثل اتحاد الكرة فليح الدعجة، هدفها التواصل مع الأندية لمناقشة عقود اللاعبين والتعليمات التي تحكم العلاقة بين جميع الاطراف، سعيا للوصول إلى صيغة نهائية تساهم في حفظ حقوق الجميع تحت مظلة “فيفا”.

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