اجتماع استثنائي لهيئة نقابة المهندسين للتصويت على “صندوق التقاعد”

تعقد الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين، الجمعة، اجتماعا استثنائيا لمناقشة “مشروع تعديل نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين”، واتخاذ التوصية المناسبة لرفعها للجهات المعنية.

وقالت النقابة، إن “صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين يواجه مجموعة من التحديات نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وانعكاس الأزمات المختلفة وتداعياتها على المستويات كافة”.

وأوضحت أن الهيئة العامة للصندوق والهيئة المركزية أيدتا توجه مجلس النقابة لمشروع تعديل نظام صندوق التقاعد.

وأكدت النقابة أن النصاب سيكون “قانونيا بأي عدد من الحضور”.

وتوقع نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أن يبلغ عجز صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين 24 مليون دينار هذا العام، وسط ارتفاع في الفاتورة التقاعدية وصل إلى 4.5 مليون دينار.

وقال الزعبي، إن “عدد أعضاء الهيئة العامة في صندوق التقاعد 160 ألفا، والملتزم منهم بالدفع 28 ألفا، 132 ألفا غير ملتزمين”.(المملكة)