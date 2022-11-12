اجتماع بين الأمم المتحدة وروسيا بشأن تصدير الأغذية والأسمدة للأسواق العالمية

قال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، الليلة الماضية، إن الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، اجتمعا أمس الجمعة في جنيف، مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الروسي، برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، أن الأطراف واصلت المشاورات الجارية دعما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقين الموقعين في 22 تموز الماضي في اسطنبول.

وأوضح البيان أن المناقشات تناولت التقدم المحرز في تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة دون عوائق بما في ذلك الأمونيا القادمة من الاتحاد الروسي إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن فريق الأمم المتحدة اطلع على الخطوات المتخذة لتسهيل المدفوعات وتأمين الشحن ووصول الحبوب والأسمدة إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.

كما اطلعت الأمم المتحدة على التراخيص العامة الصادرة أخيرا، وشحنات الأسمدة إلى وجهات البلدان النامية ومشاركتها المستمرة مع القطاع الخاص والدول الأعضاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تغادر الشحنة الأولى من الأسمدة المتبرع بها إلى ملاوي في الأسبوع المقبل، مؤكدة التزامها بمعالجة أزمة سوق الأسمدة العالمية، حيث يتم تسعير المزارعين من الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، لاسيما المزارعين الصغار منهم من الدول النامية.

إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة، جميع الجهات الفاعلة للإسراع في إزالة أي عوائق متبقية أمام تصدير ونقل الأسمدة إلى البلدان الأكثر احتياجا، مؤكدة استمرار الأطراف بالانخراط في تنفيذ مبادرة “حبوب البحر الأسود” حيث أجرت مناقشات بناءة بشأن استمرارها.

— (بترا)