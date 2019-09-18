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بحضور الرزاز.. الفريق الوزاري يجتمع بـ”المعلمين” في التربية

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- بدعوة من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني يعقد في هذه الاثناء، في مقر الوزارة، اجتماع يضم فريقا وزارياً مع ممثلين عن مجلس نقابة المعلمين لمناقشة اخر المستجدات حول إضراب المعلمين.

وبعد دقائق، وصل رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى مقر الوزارة للانضمام إلى الاجتماع.

من جهته، قال رئيس لجنة التربية النيابية، النائب إبراهيم البدور، لـ”الغد”، إنّ اللجنة ستحضر الاجتماع بصفتها مراقباً ولن تتدخل في ما يجري من قبل الطرفين.

وأضاف انّه في حال فشل الاجتماع الحالي، ستعمل اللجنة على عقد اجتماع آخر.

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