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“الأوبئة” و”الأولمبية” يجتمعان لمناقشة قرار عودة المسابح للعمل اليوم

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – نشرت اللجنة الأولمبية تغريدة  على حسابها “تويتر” تؤكد فيها عقد اجتماع بين لجنة الأوبئة وبينها اليوم السبت لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بقرار عودة المسابح للعمل الأسبوع الحالي.

وأكدت اللجنة الأولمبية من خلال لتغريدة التي نشرتها على حسابها يوم أمس الجمعة أنه بعد الأستفسارات العديدة التي وصلتها ، تم ابلاغها شفويا أمس الجمعة ، أن لجنة الأوبئة ستعقد اجتماعا لها السبت مع اللجنة الأولمبية اليوم السبت لتباحث قرار عودة المسابح إلى العمل الأسبوع الحالي، وتأكيد الإجراءات الواجب اتباعها لعودة المسابح إلى العمل، هذا وستقوم اللجنة الأولمبية بالإعلان عن أخر مستجدات لجنة الأوبئة في القريب العاجل.

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