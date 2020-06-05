“الأوبئة” و”الأولمبية” يجتمعان لمناقشة قرار عودة المسابح للعمل اليوم

عمان – الغد – نشرت اللجنة الأولمبية تغريدة على حسابها “تويتر” تؤكد فيها عقد اجتماع بين لجنة الأوبئة وبينها اليوم السبت لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بقرار عودة المسابح للعمل الأسبوع الحالي.

تؤكد اللجنة الأولمبية وبعد الاستفسارات العديدة التي وصلتنا أنه تم ابلاغنا شفوياً اليوم بأن لجنة الأوبئة ستعقد اجتماع يوم غد للتباحث حول قرار عودة المسابح إلى العمل هذا الاسبوع وتأكيد الإجراءات الواجب اتباعها لعودة المسابح إلى العمل هذا وسنعلمكم بقرار لجنة الأوبئة فور وروده إلينا pic.twitter.com/tw0jHY60Aa — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) June 5, 2020

وأكدت اللجنة الأولمبية من خلال لتغريدة التي نشرتها على حسابها يوم أمس الجمعة أنه بعد الأستفسارات العديدة التي وصلتها ، تم ابلاغها شفويا أمس الجمعة ، أن لجنة الأوبئة ستعقد اجتماعا لها السبت مع اللجنة الأولمبية اليوم السبت لتباحث قرار عودة المسابح إلى العمل الأسبوع الحالي، وتأكيد الإجراءات الواجب اتباعها لعودة المسابح إلى العمل، هذا وستقوم اللجنة الأولمبية بالإعلان عن أخر مستجدات لجنة الأوبئة في القريب العاجل.