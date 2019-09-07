اجتماع بين نقابة المعلمين والحكومة بوساطة نيابية ظهر اليوم

آلاء مظهر

عمان – أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، أن اجتماعا سيعقد ظهر اليوم السبت عند الساعة 11 يضم مجلس النقابة، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامن، بالإضافة إلى وزراء آخرين في مبنى وزارة التربية والتعليم.

وقال نديم في تصريح لـ”الغد” اليوم إن هذا الاجتماع جاء بوساطة نيابية من قبل لجنة التربية والتعليم التي يرأسها الدكتور إبراهيم البدور.

وأشار إلى أن هناك اجتماعا آخر سيعقد عند الساعة 12 ظهرا بين مجلس النقابة وإدارات الفروع بعد الاجتماع مع الحكومة، لبحث آلية الإضراب المنوي أقامته غدا الأحد.

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