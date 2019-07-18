اجتماع تنسيقي لاتحاد الكرة استعداداً للدوري النسوي للمستوى الثاني

عمان – الغد – عقد اتحاد كرة القدم في مقره، اليوم الخميس، اجتماعاً تنسيقياً استعداداً لانطلاق الدوري النسوي للمستوى الثاني، الذي يبدأ يوم غد الجمعة.

وجرى الاجتماع بحضور مشرفة الكرة النسوية سوسن الحساسين، ومسؤولة المسابقات النسوية عبير الرنتيسي، الى جانب مندوبي الأندية المشاركة، وهي: القادسية، البتراء، الزرقاء، شيحان، كفر راكب، شباب بشرى وعجلون.

وتم تحديد الوان قمصان الفرق، قبل ان تعرض الحساسين التعليمات الخاصة بالبطولة التي تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وعدد اللاعبات المسموح لهن المشاركة من مواليد 2003-2005 مع امكانية تغيرهن في كل مباراة، واجابت على كافة الاستسفارات.