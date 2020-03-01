اجتماع تنسيقي لمباراة الفيصلي والرمثا بـدوري المحترفين الاثنين

عمان – الغد – حدد اتحاد كرة القدم، الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غدٍ الاثنين ، موعداً لعقد الاجتماع التنسيقي، لمناقشة الترتيبات التنظيمية والأمنية لمباراة الفيصلي والرمثا.

وتقام المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الاسبوع الاول، من دوري المحترفين لموسم 2020.

وخاطب الاتحاد الجهات المعنية والأندية لتسمية مندوبيها لحضور الاجتماع الذي سيقام في مقر الاتحاد.