اجتماع تنسيقي لمراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان

عمان- اكدت المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة اهمية تطوير التشريعات من اجل المساهمة بتحقيق انجاز الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

وبحسب بيان صحفي، اشادت دبابنة خلال اجتماع تنسيقي مع المعنيين في ديوان التشريع والرأي بتشكيل الديوان لجنة لمراجعة التشريعات الواردة في الخطة الوطنية لحقوق الانسان وبيان مدى الانجاز التشريعي في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع ابرز القوانين والانظمة والتعليمات الواردة ضمن الخطة الوطنية وتحليل مدى الانجاز الذي تم لتحقيق اهداف الخطة ضمن محاورها الثلاث والمتمثلة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الاكثر عرضه للانتهاك.

ويأتي الاجتماع ضمن المراجعة الدورية لمدى الانفاذ الحكومي للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016-2025.

(بترا)