اجتماع ثلاثي بين الملك وصالح وعباس في عمان

عمان- شهد قصر بسمان الزاهر اليوم الخميس اجتماعا ثلاثيا بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وركز الاجتماع، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأردنية العراقية الفلسطينية، وأخر التطورات الإقليمية.

وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس العراقي والرئيس الفلسطيني أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مثمنين الدور التاريخي والديني الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك في حماية المقدسات.

الاجتماع ركز أيضا على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي، خصوصا في مجالات المياه والطاقة والنقل والثقافة وتبادل الخبرات الطبية.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد جلالة الملك والرئيس العراقي والرئيس الفلسطيني ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.

وأقام جلالة الملك مأدبة إفطار تكريما للرئيس العراقي والرئيس الفلسطيني، حضرها كبار المسؤولين في البلدان الثلاث. -(بترا)