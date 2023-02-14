اجتماع “حاسم” للناتو لإمداد أوكرانيا بالأسلحة

عواصم – فيما أعلنت ألمانيا موقفها بشأن إمكانية تزويد كييف بمقاتلات حربية، ينتظر أن يحسم اجتماع مهم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل أمر الدعم العسكري لأوكرانيا.

فقد أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أن إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غير وارد بالنسبة للحكومة الألمانية في الوقت الراهن.

وجاءت هذه التصريحات للسياسية المنتمية إلى حزب الخضر مساء أول من أمس في العاصمة الفنلندية هلسنكي، قبيل مشاورات غربية حول إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وتزامنا مع اجتماع “الناتو” في بروكسل، هاجم الكرملين، أمس الحلف بقيادة الولايات المتحدة، قائلا إنه يظهر عداءه لروسيا كل يوم، وبات منخرطا على نحو متزايد في الصراع بأوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين “حلف شمال الأطلسي منظمة معادية لنا، وتثبت هذا العداء كل يوم”، مضيفا “إن الحلف يبذل قصارى جهده لجعل مشاركته في الصراع بأوكرانيا واضحة قدر الإمكان”.

وقالت روسيا إن إمداد دول الحلف أوكرانيا بأسلحة يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ويرفع احتمال زيادة التصعيد.

تزامنا مع كلام الكرملين قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ قبيل الدخول الى الاجتماع الذي يستمر يومين، إن الهجوم الروسي “الكبير” الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا قد بدأ بالفعل بعد عام تقريبا من بدء الحرب.

وأضاف ستولتنبرغ، أمس للصحفيين إن أوكرانيا يجب أن تحصل على الأسلحة التي تحتاجها “لكسب هذه الحرب”، مضيفا أن قرار الحلفاء في “الناتو”، بشأن إرسال طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا “ليس القضية الأكثر إلحاحًا” في الوقت الحالي.

وقال أن “الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية”، محذرا من أن هذا الوضع يعرّض الصناعات الدفاعية لدول الحلف “إلى الضغط”.

وأكد أن الوضع الحالي للحرب في أوكرانيا بمثابة “تحد”، لافتا إلى أن الاستخدام الكبير للذخائر يعد “مشكلة”.

وتحاول ألمانيا إنشاء تحالف لإمداد أوكرانيا بدبابات “ليوبارد 2” القتالية، وكانت الحكومة الألمانية تعهدت بإمداد كييف بـ14 قطعة من هذه الدبابات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في أعقاب لقائه مع بيربوك إن حكومة بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك في تحالف الدبابات.

وأكدت بيربوك مجددا أن النجاح في توريد مثل هذه الأسلحة الثقيلة بالمشاركة مع دول أخرى، يمثل أهمية بالغة بالنسبة لها.

وكان العديد من دول (الناتو) وكذلك أمين عام الحلف أبدوا عدم ممانعة لإمداد أوكرانيا بمقاتلات، ويمكن أن يكون هذا الأمر مطروحا أمام اجتماع بروكسل.

يذكر أن مسألة الاستخدام المتزايد للأسلحة والذخائر ستكون على طاولة النقاش خلال اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل، مع قرب مرور عام على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت مصادر إعلامية أوروبية أن الناتو “بدأ اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج على المدى القصير والمتوسط”.

وفي آخر التطورات الميدانية، اعترفت أوكرانيا بوضع “معقد” في شمال باخموت، مركز المعارك في شرق البلاد، حيث أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة جديدة مواصلا محاولاته تطويق هذه المدينة الإستراتيجية في إقليم دونباس.

ودُمرت مدينة باخموت -التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب إلى حد كبير خلال أكثر من 6 أشهر من القتال.

وأقرت الرئاسة الأوكرانية أول من أمس بأن الوضع “معقد” في بلدة باراسكوفيفكا جنوب سوليدار وعلى بعد 10 كلم من وسط باخموت “التي تتعرض لقصف وهجمات مكثفة” روسية.

من جهته، أعلن الجيش الروسي الاستيلاء على بلدة كراسنا غورا قرب باراسكوفيفكا، وذكر أن “وحدات هجومية من المتطوعين بمساندة سلاح المدفعية من المجموعة الجنوبية حررت البلدة”.-(وكالات)