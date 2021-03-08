اجتماع طارئ لـ”لجنة الأوبئة” بعد ارتفاع إصابات كورونا

عمان- كشف عضو في لجنة الأوبئة، الاثنين، عن اجتماع طارئ لمناقشة الوضع الوبائي وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فراس الهواري، الأحد، إن ذروة المنحنى الوبائي قد تطول، والأسبوع الحالي هو الذي سيحدد الحاجة إلى تشديد الإجراءات، في ظل انتشار مجتمعي لفيروس كورونا المستجد في الأردن.

من جهتها، قالت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو، في وقت سابق، لقد آن الأوان لاتخاذ إجراءات أخرى للتأثير بشكل إيجابي على المنحنى الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وسُجلت في الأردن، الأحد، 35 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 6302 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 427,717، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.-(المملكة)