اجتماع طارئ للاتحاد الأردني لكرة القدم الأربعاء

عمان-الغد -| تعقد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم اجتماعا طارئا ، الأربعاء، لمناقشة أسباب النتائج المتواضعة للمنتخب في التصفيات، والتي انتهت بخروج المنتخب الأردني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانا تاليا نصه :

” تشارك الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، جماهير كرة القدم الأردنية المشاعر الصادمة بخروج المنتخب الوطني الأول من التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر”.

وقررت الهيئة التنفيذية للاتحاد عقد اجتماع طارئ يوم غد الأربعاء 16، لمناقشة أسباب النتائج المتواضعة للمنتخب والتي جاءت أقل من المتوقع ولم تلبي طموح الجماهير والاتحاد على حد سواء لاتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك.