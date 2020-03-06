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اجتماع طارئ للجنة الحكام غدا وخطوات تصحيحية تلوح بالأفق

منذ ساعتين

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خالد الخطاطبة
عمان – تداعت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم لعقد اجتماع طارىء يوم غد السبت لمناقشة ملف التحكيم والانحدار الواضح في مستوى التخكيم وابرز الملفات التي ظهرت خلال الايام الماضية.
وجاء هذا الاجتماع في ظل تدهور مستوى التحكيم في الفترة الأخيرة ووصل إلى حد ارتكاب كوارث تحكيمية في أولى مباريات دوري المحترفين يوم أمس.
ووفق المعلومات فان دائرة الحكام وضعت اتحاد الكرة في موقف محرج أمام الاندية والجماهير خاصة بعد الأخطاء التحكيمية الكارثية في مباراتي الدوري يوم أمس خاصة الاخطاء في مباراة الجزيرة والحسين اربد.
ويتوقع أن يجري الاتحاد تغييرات وخطوات تصحيحية لوقف الانحدار في مستوى الحكام والتحكيم وامتصاص غضب الشارع الرياضي والجماهير والأندية.

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