اجتماع عاجل لتجار السوق المركزي احتجاجا على تصريحات وزير الزراعة

الوزير وصف التجار بالمنشار ودعا لاقتحام “عش الدبابير”

عبدالله الربيحات

عمان– يجتمع في هذه الآونة كبار التجار في السوق المركزي، وذلك ردا على تصريحات وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال استضافته على التلفزيون الاردني بأن “بعض التجار كالمنشار يأكلون المنتج والمستهلك ولا حل دون دخول عش الدبابير”.

وكان الحنيفات أكد انه لابد من إدخال يد الحكومة إلى عمل التسويق من خلال شركة التسويق الزراعة الفلسطينية التي أعلن عنها مؤخرا ليكون لها دور بالتسويق الداخلي والخارجي.

وبين أن قيمة خلو اب في السوق المركزي يصل الى 400 الف دينار، لافتا الى انه رقم خيالي، واصفا بعض التجار بالمنشار.