اجتماع عاصف في الوحدات يفضي لاستقالات

عمان – الغد- شهد مقر نادي الوحدات يوم أمس الأحد، اجتماعا عاصفا وحادا جدا، كاد يتطور لأمور أخرى، بعد أن كشفت اللجنة المؤقتة للنادي، عن عدم قدرتها على الايفاء بمطالب اللاعبين، خاصة أولئك الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة، واشتراط البعض للحصول على مستحقاته القديمة، كشرط للتجديد.

وافضى الاجتماع الذي امتد نحو ساعتين، لاستقالة اللجنة الفنية، بعد أن اصطدمت بعدم قدرة اللجنة المؤقتة على تأمين مستحقات اللاعبين، خاصة وأن عددا من نجوم الفريق طالبوا بمستحقات متأخرة منذ أشهر طويلة.

وكشف الاجتماع عن عدم قدرة النادي على تلبية مطالب الفريق المالية، ما تسبب في مشاكل كثيرة واجتماع عاصف، بانتظار مزيد من التداعيات في حال لم يتدخل محبو النادي لتقديم الدعم للفريق الذي ينتظره استحقاق آسيوي مهم.

يشار إلى أن اللجنة الفنية التي قدمت استقالتها في الوحدات تضم زياد شلباية وعبدالله ابو زمع وهيثم أحمد ووليد قنديل وخالد سليم والمحامي رمضان مخلوف. – (أخبار النجوم)