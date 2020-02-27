اجتماع عربي طارئ الشهر المقبل لـ مواجهة فيروس كورونا

القاهرة -قرر وزراء الصحة العرب الخميس عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء الشهر المقبل في القاهرة ل “مراجعة خطط الاستعداد والترصد” لفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان رسمي.

وأكد البيان الذي صدر على هامش الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب التي افتتحت صباحا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، “عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر (آذار) مارس 2020 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

وأشار البيان الى أن هذا الاجتماع تقرر بعد “تصاعد خطر انتشار هذا المرض لمختلف دول العالم بما فيها بعض الدول العربية”.

وسجلت البحرين 33 إصابة بفيروس كورونا المستجد والكويت 43، جميعهم أتوا من إيران التي يسافر إليها آلاف البحرينيين والكويتيين الشيعة لزيارة مراقد دينية فيها.

وأعلنت الإمارات تسجيل 13 إصابة، بينما سجّلت سلطنة عمان أربع إصابات والعراق 6 اصابات والجزائر اصابة واحدة.

كما سجلت مصر اصابة واحدة ولكنها أعلنت شفاء هذه الحالة في ما بعد.

وأعلنت السعودية مساء الثلاثاء أنها علقت “مؤقتا” دخول الحجاج إلى أراضيها لتفادي انتشار كوفيد-19 فيها.

وكوفيد-19 الذي تفشى في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر بلغ ذروته في هذا البلد بين 23 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع مذاك بحسب منظمة الصحة.

وفي الصين أصيب 78500 ألف شخص بالفيروس توفي 2744 منهم.

ويتفشّى الفيروس يومياً في بلدان جديدة، فقد بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 اصابة.(أ ف ب)