اجتماع “عمومية التشكيليين” لإجراء الانتخابات

عمان-الغد- قررت الهيئة الإدارية (المؤقتة) لرابطة الفنانين التشكيليين عقد اجتماع الهيئة العامة لإجراء الانتخابات للسنتين المقبلتين في الرابع من أيلول المقبل، وعليه تدعو أعضاء الهيئة العامة لتسديد التزاماتهم المالية، كما تدعو الراغبين في الترشح للرئاسة أو عضوية الهيئة الإدارية تقديم طلبات خطية للهيئة المؤقتة في موعد أقصاه 22 الجاري. وآخر موعد لتسديد الاشتراكات في الثانية من ظهر 2/ 9/ 2021.

علما أن تسديد الاشتراكات وتقديم طلبات الترشح تتم خلال الدوام الرسمي في وزارة الثقافة من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا لدى عضو الهيئة الإدارية المؤقتة السيد أحمد أبو صنوبر.