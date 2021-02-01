اجتماع في محافظة العاصمة لدعم جهود وزارة الصحة

عمان- الغد- أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين، إلى محافظ العاصمة سعد الشهاب اليوم الاثنين، بعقد اجتماع في مبنى المحافظة ، وذلك لدعم واسناد الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وكوادرها في التصدي لجائحة كورونا.

وقال محافظ العاصمة خلال الاجتماع الذي حضره الحكام الاداريون التابعين للمحافظة، وقادة الاقاليم ، ومدراء الشرطة ، ومندوب عن وزارة الصحة والمركز الوطني للامن وادارة الازمات، ان الاجتماع يهدف إلى تكثيف الجهود التي تقوم بها الفرق الميدانية العاملة في مجال التحقق من مدى الالتزام بالحجر المنزلي، وتفعيل عملها من خلال تنفيذ جولات ميدانية على اماكن اقامة الاشخاص المحجورين منزليا، والتأكد من مدى التزامهم بالحجر المنزلي.

وأوضح الشهاب ، انه في حال تبين للجان عدم التزام البعض منهم بالحجر المنزلي، فسوف يتم تأمين ارسالهم إلى المستشفى الميداني واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

يشار إلى أن عددا من الاشخاص ، قدموا من بريطانيا مؤخرا وبعضهم غير ملتزم بالحجر المنزلي ، مخالفين بذلك التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.