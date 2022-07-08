اجتماع قمة مجموعة العشرين ينطلق في بالي الأندونيسية

انطلقت اليوم الجمعة، أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وفي كلمة الافتتاح، اكدت وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، أن نظام متعدد الأقطاب هو الحل للتحديات العالمية،داعية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع ما يمكن.

وقالت، إن تداعيات الحرب تظهر في كل أنحاء العالم على صعيد الأغذية والطاقة والميزانيات، وكالعادة الدول الفقيرة والنامية هي الأكثر تضررا ، مضيفة أن على مجموعة العشرين أن تكون منارة لحل التحديات. بترا