اجتماع لبحث الخسائر المزارعين في وادي الأردن بسبب “عاصفة التنين”

دير علا – عقد مجلس ادارة اتحاد مزارعي وادي الاردن جلسة طارئة صباح اليوم الجمعة، للبحث في الاضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الرياح القوية التي تعرضت لها المنطقة يوم أمس.

وقال رئيس الاتحاد عدنان الخدام ان وادي الاردن يعد منطقة منكوبة نظرا للأرقام الكبيرة في حجم الاضرار بالبيوت البلاستيكية والاغطية والتي تقدر بالآلاف مبينا أن الضرر تعدى الى مزروعات البيوت من الخضار محذرا في نفس الوقت من انه سيكون هناك نقص حاد في كمية المنتوجات الزراعية المعروضة نتيجة التلف.

واضاف ان الاتحاد سيشكل لجنة لحصر الاضرار على مستوى وادي الاردن.

وقال مدير زراعة وادي الاردن المهندس بكر البلاونة ان الرياح القوية ادت الى اقتلاع عدد كبير من الاشجار الحرجية مضيفا ان المديرية بدأت منذ الصباح الباكر بجولات على المزارع لتقدير حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الزراعي. (بترا)