اجتماع لبحث سير العمل في مشروع الباص السريع

عمان-الغد-قال وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن مشروع الحافلات سريعة التردد عمان-الزرقاء مشروع حيوي هام يخدم الحركة الاقتصادية والاجتماعية ويخفف من ازدحام المركبات داخل العاصمة وفي مدينة الزرقاء.

وأضاف خلال استضافته، اليوم الاثنين، لاجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، ان المشروع يقدم خدمة حضارية وينقل خدمات نقل الركاب في الأردن الى رحاب جديدة.

وبحث خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل ورئيس اللجنة التوجيهية وجيه عزايزة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، و أمين عام وزارة المالية ممثلاً عن وزير المالية، ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى، وأمين عام وزارة النقل، وأمين عام وزارة الأشغال والمدراء المعنيين سير العمل في المشروع وآخر التطورات وسبل تسريع وتيرة العمل فيه.

وأشادوا بالجهود التي تبذلها إدارة السير المركزية في تنظيم حركة السير في مواقع عمل المشروع.

يُذكر أن مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء ينفذ من خلال أربع حزم إنشائية تشرف على تنفيذها وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتنسيق الكامل مع كافة الشركاء في وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى.