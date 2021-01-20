اجتماع لتحديد الكفايات الوظيفية لوظائف الصيدلة

عمان- الغد- عُقد اجتماع مشترك بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة في نقابة الصيادلة وذلك لمناقشة مسودة الإطار المرجعي للكفايات الوظيفية لوظائف الصيدلة في الخدمة المدنية،ويهدف هذا الإجتماع التحضيري لتفعيل نهج التعاون والتشاركية المتبع من قبل ديوان الخدمة المدنية في تنفيذ كافة مشاريعه ومبادراته الاصلاحية.

وأشارت عطوفة أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندسة بدرية البلبيسي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الديوان الرامية إلى تفعيل نظام الخدمة المدنية الجديد والمستند على تبني مفهوم الكفايات الوظيفية كمنهج أساسي لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بكافة مراحلها ابتداءً من الاختيار والتعيين مروراً بالتطوير المهني والتدريب وإعداد المسارات التدريبية اللازمة لتطوير هذه الكفايات وتنميتها، إضافة إلى تقييم الأداء والتحفيز، كما بينت البلبيسي أن هذا النهج يعتبر نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي والذي من المتوقع أن يكون له أثر مباشر على رفع كفاءة وفاعلية الموظف العام وانعكاس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وبينت البلبيسي ان الديوان قد بدأ بإعداد الأطر المرجعية للكفايات الوظيفية للمهن الطبية والصحية إضافة إلى المهن التربوية، وذلك تماشيًا مع سياسات الحكومة بإعتبار هذه القطاعات على قمة أولوياتها في هذه المرحلة، إضافة لكونها تعتبر من أكبر القطاعات المشغلة في الجهاز الحكومي، حيث تم إنجاز الأطر المرجعية لمعظم المهن التربوية اضافة إلى عدد كبير من المهن الصحية مثل التمريض والقبالة وبعض المهن الطبية المساندة، والعمل جاري على استكمال بقية المهن الصحية بما فيها الصيدلة.

بدوره أكد نقيب الصيادله د زيد الكيلاني على أهميه المشروع في رفع المعايير والكفايات الوظيفية وخاصه مقدمي الرعايه الصحية، واكد الكيلاني ان نقابه الصيادله تدعم التشاركية بين القطاع العام والخاص وتشكر مبادره ديوان الخدمه لدعم هذه التشاركية وستقوم نقابة الصيادله بتشكيل لجان من الصيادله ذوي الاختصاص لتكثيف العمل من اجل إنجاح المشروع وإقراره بالسرعة الممكنة. في ذات السياق ، أشارت الدكتورة زينة هلسة في الاجتماع ان مشروع الكفايات الوظيفية هو مشروع وطني غير تقليدي حيث يتشارك فيه ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة وممثلين عن مؤسسات القطاع العام والذي سيعمل على تطوير الأداء المهني للصيادلة في جميع القطاعات من خلال تأهيلهم وتدريبهم للانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى ضمن التصنيف العام لمهنة الصيدلة، وسيكون له أثر إيجابي ملموس على مهنة الصيدلة بأكملها.

حضر الاجتماع أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندسة بدرية البلبيسي ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني والدكتورة زينة هلسة/ مدير مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية والدكتورة صفاء الأشرم مستشار امين عام ديوان الخدمة المدنية والدكتورة بسمة البيتاوي مستشار مجلس النقابة والاستاذ الدكتورة رولى درويش رئيس لجنة التطوير المهني والتعليم الصيدلاني المستمر بالنقابة والدكتورة سجى النهار منسق برنامج تطوير القوى العاملة الصيدلانية.