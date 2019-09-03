اجتماع للجنة تحديد مسارات النقل لشركات شرق عمان الصناعية

عمان- الغد- عقدت اللجنة التوجيهية لدراسة “تحديد مسارات النقل المتاحة الاقرب لشركات منطقة شرق عمان الصناعية” اجتماعها الثاني أمس الاثنين بمقر جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية للاطلاع على ما تم انجازه من دراسة النقل الهادفة إلى تخفيف العبء على العمالة وتمكينها من الوصول للمصانع وأماكن عملها بأقل كلفة ممكنة.

وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع التجارة من اجل التشغيل الذي تنظمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بهدف بناء القدرات الوطنية، وتعزيز امكانات الشركات الاردنية لزيادة أدائها التصديري من اجل المزيد من فرص العمل وتحسين نسب التشغيل في الشركات ذات التوجه التجاري التصديري ومساندتها في التشبيك مع الباحثين عن العمل من الاردنيين والسوريين.

وبموجب الدراسة، جرى تحديد مناطق سكنية للباحثين عن العمل ومسارات النقل القائمة ورسم خرائط نقل توضح خطوط النقل بين التجمعات السكنية وتجمعات المصانع والشركات في منطقة ماركا، والعمل على تصميم ست خرائط تربط المناطق الصناعية بالتجمعات السكنية المختلفة.

واكدت ضرورة تدريب دوائر الموارد البشرية والموظفين في المصانع المشاركة، والباحثين عن عمل على استخدام الخرائط وتصميم واقتراح نظام نقل مبتكر بالتعاون مع الجمعية وعدد من الشركات ودمج النقل ومكان السكن مع ادوات التشبيك الوظيفي في وحدة دعم التشغيل.

وتسعى الدراسة إلى فهم الحالة الوظيفية للمشاركين ومعرفة اهم العوائق التي تحول دون انخراطهم في سوق العمل مع التركيز على عوائق الوصول المرتبطة بتوفر ونوعية المواصلات وخدمات النقل بشكل عام.

وبينت الدراسة ان اهم الصعوبات المتعلقة بالنقل العام تمثلت بالكلف المرتفعة وعدم وجود جدول زمني واضح لحافلات النقل العام ما قلل الاعتمادية عليها وضعف مستوى خدمة العملاء والاكتظاظ، بالاضافة الى مشكلة تدني الاجور وساعات العمل الطويلة وعدم الانتظام في دفع الاجور حسب عقد العمل